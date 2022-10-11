محافظ الدقهلية يحيل 57 محضرا بالمخالفات فى مجال المخابز والأسواق للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية والأسواق أسفرت عن تحرير 57 محضرا في مجال المخابز والأسواق والمحلات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.. وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة، ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها..

وقد اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور علي الاسواق والمحلات والمخابز بنطاق مراكز ومدن شربين و تمي الأمديد و منية النصر وميت غمر و نبروه و السنبلاوين والمنزلة وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 24 محضر نقص وزن و4 محاضر مواصفات و1محضر عدم نظافة أدوات العجين و2 محضر عدم إعطاء بون للمواطنين و17 محضر عدم اعلان عن الاسعار و3 محاضر عدم حمل شهادةصحية و3 محاضر سلع بدون فواتير و1 محضر سلع مجهولة المصدر و2محضر غلق المحل التمويني في مواعيد العمل الرسمية وقال انه تم التحفظ على 1.2طن أعلاف و 500 كجم مستلزمات وأدوية بيطرية و5 طن خليط زوائد و2 طن أذرة مجروشة.

واضاف انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى بالمحافظات وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية