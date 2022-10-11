محافظ الإسماعيلية يستقبل سفير سيراليون بالقاهرة .. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

استقبل اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، بمكتبه منذ قليل سفير جمهورية سيراليون بالقاهرة "صادق سيلا" وحرمه أجنش سيلا والوفد المرافق لهما، حيث تأتى الزيارة لبحث التعاون المشترك بين جمهورية سيراليون ومحافظة الإسماعيلية.

حضر الاستقبال المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، والنائب احمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية والمهندس اسماعيل العطار وكيل وزارةالزراعة بالإسماعيلية.

وفى مستهل اللقاء، رحب اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بسفير سيراليون وحرمه والوفد المرافق لهما، كما وجه المحافظ الشكر إلى جمهورية سيراليون.

وأعرب اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية عن تطلعه الى تعزيز سُبل التعاون وزيادة العلاقات وتبادل الخبرات بما يساهم فى دعم العلاقات الثنائية بالمجالات المختلفة.

ومن جانبه، أعرب سفير سيراليون عن سعادته بزيارته لمحافظة الإسماعيلية والتى يزورها لأول مرة ولقاء اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مؤكدًا على دور مصر الرائد والبارز بالقارة الأفريقية.

وأشاد سيلا بما تتمتع به محافظة الإسماعيلية من مقومات وما شهدته من مشروعات رائدة معرباً عن تطلعه لتحقيق التعاون المشترك بين البلدين.

ومن المقرر أن يصطحب اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية سفير سيراليون بالقاهرة والوفد المرافق له فى زيارة للمنطقة الحرة والمنطقة الصناعية بالإسماعيلية.