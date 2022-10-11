محافظة الإسكندرية تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر والمولد النبوى

الإسكندرية جاكلين منير

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، احتفالية محافظة الإسكندرية بمناسبة الذكرى ال49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذكري المولد النبوي الشريف، والمقامة بمكتبة الإسكندرية.

شهد الإحتفالية، القيادات الأمنية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، و أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، والدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، واللواء نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والسادة قناصل الدول الأجنبية، ولفيف من القيادات الدينية والأمنية والتنفيذية والشخصيات العامة بالمحافظة.

وفي كلمته؛ قدم محافظ الإسكندرية بالنيابة عن نفسه والأصالة عن مواطني وقيادات الإسكندرية التهنئة إلى فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الذكري ال 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذكرى المولد النبوي الشريف، متمنياً أن ينعموا بمستقبل مزدهر ومزيد من الخير والرخاء والسلام في ظل قيادته الحكيمة.

ورحب المحافظ بجميع الحضور معرباً عن سعادته بتواجده بينهم اليوم للاحتفال معهم.

وأكد أن ذكري المولد النبوى مناسبة طيبة عطرة للتأمل في جوهر ومقاصد الرسالة التي تلقاها النبي الكريم، مما يعطي لنا الكثير من الدروس، مشيرًا إلى أن علينا الإقتداء بسنة نبينا محمد، وأن نستلهم منه القدوة الحسنة في إرساء قيم الحق والعدل، والسلام ، والأمن والاستقرار للبشرية.

هذا وأكد المحافظ أن نصر أكتوبر يعد من أعظم انتصارات الأمة العربية، وستظل تلك الانتصارات خالدة عبر الزمن، وسنظل دائماً وأبداً نتذكر هذا النصر بكل فخر وعزة عبر السنين.

وأشار إلى أن الانتصارات التي حققها أبطالنا من رجال القوات المسلحة، هي التي استعادت للمصريين كرامتهم واستردت عزتنا الوطنية، وستظل دائما هذه الذكرى هي مبعث اعتزاز الشعب بقواته المسلحة ورجالها.

وأشار إلى أن القوات المسلحة المصرية ستظل دائما وأبدا القوة والحصن التي تحافظ على سلامة ووحدة وطننا الغالي مصر.

ووجه الشريف الشكر والتقدير لجميع الحضور والمنظمين والمشاركين في الإحتفال. وأكد أن المحافظة حرصت هذا العام علي جعل الاحتفالات ذات مذاق خاص لإسعاد أهل الإسكندرية وزائريها.

وخلال الإحتفال؛ تم تكريم شهداء الوطن الأبرار، مقدما تحية تقدير وإجلال لشهدائنا البواسل الذي قدموا أرواحهم فداء لمصر.