اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 06:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مجموعة السبع تتعهد باستمرار الدعم لأوكرانيا

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 04:40 م
مجموعة السبع تتعهد باستمرار الدعم لأوكرانيا مجموعة السبع
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعهدت مجموعة الدول الصناعية السبع، اليوم الثلاثاء، بدعم أوكرانيا "مهما استغرق الأمر من وقت"، وذلك في أعقاب هجمات صاروخية روسية على مناطق أوكرانية.


وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية أن زعماء الدول التقوا عبر الإنترنت مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، وأنهم تعهدوا بتقديم دعم مالي وإنساني وعسكري ودبلوماسي وقانوني لأوكرانيا.


وتابعت أن محادثات اليوم تأتي في أعقاب تجدد الهجمات الجوية الروسية على أوكرانيا، مشيرة إلى أن القصف استهدف 20 مدينة وأدى إلى مقتل 19 شخصا على الأقل وإصابة مائة آخرين.


 


مجموعة السبع

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة

قائد الجيش الأمريكي: ما يحدث في أوكرانيا أكد سلامة عقيدتنا القتالية

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 04:28 م

أوروبا تشتعل بالتضخم بسبب حرب أوكرانيا.. توقف 70% من الصناعات بسبب نقص الوقود.. قفزة بأسعار الجبن واللحوم.. ألمانيا وهولندا تسجلان أرقاما قياسية.. زيادة 20% بأستونيا وليتوانيا.. والزيت يتسبب فى كارثة اقتصادية

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 02:00 م

ميدفيديف يدعو بوتين إلى تفكيك نظام زيلينسكى السياسى فى أوكرانيا

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 12:10 م

روسيا: التصريحات الأمريكية بشأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة يجعل واشنطن جزءا من الصراع

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 12:02 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة