مالكا مخزنين يعترفان ببيع المواد الغذائية بالسوق السوداء فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف مالكي مخزنين للمواد الغذائية، تم ضبطهما في الجيزة لحيازتهما كمية من السلع، بتخزينها لبيعها في السوق السوداء، وأشارا إلى أنهما اعتادا تخزين المواد الغذائية للاستفادة من فارق الأسعار، وتحقيق مكاسب مادية طائلة.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن أحد المخزنين بدون ترخيص، ولا يتوافر به الاشتراطات الخاصة بتخزين المواد الغذائية، وتم التحفظ على السلع المضبوطة تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتم ضبط المتهمين، بعد ورود معلومات لضباط مباحث التموين، تفيد حيازة مالك مخزن مواد غذائية لكمية من السلع لبيعها بالسوق السوداء، وبضبطه عثر بالمخزن على 19 طن "دقيق أبيض – أرز أبيض – مكرونة – ردة") معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.

كما تم ضبط المتهم الثاني، وبحوزته (14 طن "دقيق أبيض – أرز أبيض" – 2400 لتر "زيت طعام") معبأة داخل عبوات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.