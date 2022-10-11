اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 02:26 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

للاستعلام عن مخالفات السيارات إلكترونيا.. دخول موقع النيابة العامة واختيار خدمات المرور

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 01:00 ص
للاستعلام عن مخالفات السيارات إلكترونيا.. دخول موقع النيابة العامة واختيار خدمات المرور الاستعلام عن مخالفات المرور
أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أتيح لجميع قائدى السيارات طرقا جديدة إلكترونية للاستعلام عن مخالفات المرور من خلال موقع مرور مصر، لتسهيل استخراج شهادة المخالفات أونلاين بدون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور، بهدف الحد من التكدس وتقليل التجمعات.

ويتم الاستعلام عن المخالفات بمجموعة من الإجراءات، وهى:

1- الدخول إلى موقع النيابة العامة عبر شبكة الإنترنت.

2- اختيار خدمات المرور.

3- الضغط على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

4- كتابة رقم اللوحة بشكل صحيح.

5- اضغط على عرض المخالفات المرورية.

6- سيتم إتاحة الغرامات المالية للمخالفات.

7- فى حالة الاستعلام عن أماكن المخالفات يجب وضع الرقم القومى لمالك السيارة.

يأتى ذلك فى إطار حرص الحكومة المصرية على توسيع الخدمات الإلكترونية والتحويل الرقمى للتخفيف على المواطنين في الوقت وتخفيف الضغط على الموظفين.

 


مخالفات المرور

المرور

الاستعلام عن مخالفات المرور



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة