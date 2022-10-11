اليوم السابع
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لصوص التاريخ.. القبض على مواطن ينقب عن الآثار أسفل منزله فى المرج

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 11:45 ص
لصوص التاريخ.. القبض على مواطن ينقب عن الآثار أسفل منزله فى المرج التنقيب عن الآثار - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بقيام أحد الأشخاص بأعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار بعقار كائن بدائرة القسم.
 
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، تم استهداف العقار المشار إليه، وأمكن ضبط (عاطل - مقيم بدائرة القسم) حال قيامه بالتنقيب عن الآثار، داخل العقار المشار إليه، وعثر بداخله على (حفرة - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب).
 
 
وبمواجهته أمام اللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية، اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.
 
 

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