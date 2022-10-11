اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 11:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

كنت أتسلق البيوت.. إحالة "لص" شقق فى الشرابية للمحاكمة

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 10:51 م
كنت أتسلق البيوت.. إحالة "لص" شقق فى الشرابية للمحاكمة كلابش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة الشرابية، بإحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح ، لمحاكمته بتهمة سرقة الشقق السكنية حيث اعترف بأنه احترف السرقة عن طريق التسلق.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عاطل، تخصص في سرقة الشقق السكنية بأسلوب التسلق، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم الشرابية مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) بعرض هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (5 هواتف محمولة مجهولين المصدر)، وبمناقشته عن مصدر تلك المضبوطات اعترف بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"، كما أقر بارتكابه عدد (3) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 
 

 

 

 


ضبط عاطل

سرقة المساكن

أسلوب التسلق

قسم الشرابية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة