اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 06:21 م
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كفر الشيخ تشارك باللقاء الختامى لدورى الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية ..صور

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 05:25 م
كفر الشيخ تشارك باللقاء الختامى لدورى الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية ..صور دورى الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شاركت الفرق الرياضية الممثلة لمحافظة كفر الشيخ بالأدوار النهائية في اللقاء الختامي للمشروع القومي لدوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية المقام بمدينة شرم الشيخ، في ألعاب خماسي كرة القدم بنين وتنس الطاولة بنين وبنات، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية، واستقبل مركز التنمية الرياضية بمدينة شرم الشيخ مشرفي ومدربي المحافظات المشاركة بـ26 محافظة بإجمالى 500 لاعب.

 

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مشاركة الفرق الرياضية من محافظة كفر الشيخ متمثلة فى فريق كرة القدم من مركز شباب قزمان، وفى تنس الطاولة كلا من اللاعبين محمد العطار وجميله أحمد، مؤكدا أن اللقاء يأتى فى إطار سياسة الوزارة لنشر الرياضة وجعلها أسلوب حياة،  ودورها بشكل مستمر في تفعيل وتنفيذ كافة الأنشطة والبرامج في كل محافظات مصر، لاستهداف جميع فئات وشرائح المجتمع.

 

وتشارك الفرق الرياضية من كفر الشيخ بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للرياضة، يرافقهم هيئة الإشراف ،أحمد الحايس منسق عام المشروع، شيماء عيد مشرفة الفتيات، فى إطار متصل تستعد مدينة السلام شرم الشيخ لإستضافة قمة المناخ 2022 وحضور أكثر من 30 ألف مشارك للحديث والتفاوض بشأن قضايا التغيرات المناخية، إذ ينعقد المؤتمر في 6 نوفمبر المقبل وحتى 18 من الشهر نفسه، بحضور ومشاركة رسمية من 197 دولة فى إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخى.

احدى المباريات التي يشارك فيها فريق كفر الشيخ
احدى المباريات التي يشارك فيها فريق كفر الشيخ

 

جانب من مشاركة كفر الشيخ
جانب من مشاركة كفر الشيخ

 

رياضة كفر الشيخ تشارك اللقاء الختامي و القمي لدوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية
رياضة كفر الشيخ تشارك اللقاء الختامي و القمي لدوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية

 

فريق كفر الشيخ المشارك
فريق كفر الشيخ المشارك

 

مشاركةكفر الشيخ في لعبة تنس الطاولة
مشاركةكفر الشيخ في لعبة تنس الطاولة

 


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