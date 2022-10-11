فهرست مكتبة معهد بنين الزقازيق ضمن خطة التحول الرقمى بمنطقة الشرقية الأزهرية

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إن إدارة المكتبات قامت بتنفيذ ورشة عمل لمدة أسبوع بحضور عدد من أخصائي المكتبات المتميزين وذلك لميكنة مكتبه معهد الزقازيق الإعدادي بنين، ذلك في إطار تفعيل ميكنة مكتبات المعاهد الأزهرية وبالتعاون مع الفهرس الموحد للمكتبات المدرسية المصرية والذي يهدف إلى تسجيل ورفع بيانات الفهرسة الوصفية لكافه أوعية المعلومات داخل المكتبة علي ملف اكسيل.

أوضح أن ذلك يتم وفق الضوابط المعمول بها والتي منها: الالتزام التام بالبيانات المتوفرة في النموذج ومراعاة الدقة في نقلها، وعدم تكرار العنوان بتكرار النسخ بل بإضافة الرقم العام فقط، والتاكيد علي أهمية التصنيف.

وأشارت فاطمة سويلم، موجة أول المكتبات بديوان عام المنطقة أن من أهم مميزات مشروع ميكنة المكتبة المساهمة في إتاحة فهارس المكتبة علي الخط المباشر، وتمكين الطلاب والمعلمين والباحثين وغيرهم للوصول إلى بياناتها بسهولة ويسر فضلاً عن القيام بعمليات الجرد والاستعاره وغيرها بسهولة وسرعة.