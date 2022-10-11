فصل التيار عن 26 قرية ومنطقة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت هندسة كهرباء كفر الشيخ، عن المناطق التي سيتم قطع التيار الكهربائي عنها، اليوم الثلاثاء، عن 26 قرية ومنطقة بمختلف مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وذلك من أجل القيام بأعمال الصيانة الدورية والطارئة اللازمة، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة من عصر اليوم، أو الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.



ومن جانبها أكدت هندسة كهرباء كفر الشيخ، في بيانها، أنه سيتم قطع التيار الكهربائي عن منشية الشرقية وتوابعها، ومنشية الغربية وتوابعها، ومحطة مياه الشرب بمدينة سيدي غازي، وفي دسوق سيتم قطع التيار الكهربائي عن قرية محلة مالك، وفي سيدي سالم سيتم قطع الكهرباء عن قرية الربايعة وتوابعها، وفي برج البرلس سيتم قطع التيار الكهربائي عن قرية بر بحري، وقرية كمسيون شرق وغرب في مطوبس.



وأضافت هندسة كهرباء كفر الشيخ، أنه في مركز مطوبس سيتم قطع الكهرباء عن قرى كوم دميس وتوابعها، والجاهل وتوابعها، وكمسيون شرق وكمسيون غرب، ومعدية مهدي، والنجارين، وعزب العرب، وفي مركز فوة سيتم قطع التيار الكهربائي عن قرية الروميلي وتوابعها، وفي سيدي سالم سيتم قطع الكهرباء عن قرية القصابي وتوابعها، وفي بيلا قرية أبو بدوي وتوابعها، وفي مركز قلين، سيتم فصل الكهرباء عن قرية الكردي وقزمان، وفي الحامول>



كما سيتم قطع الكهرباء عن قرية الأبعادية وتوابعها، وفي الرياض سيتم قطع التيار الكهربائي عن مجلس قروي العباسية والقرى التابعة لها، وفي غرب كفر الشيخ، سيتم قطع الكهرباء عن قرية الحمراء وتوابعها، وفي مدينة كفر الشيخ، سيتم قطع الكهرباء عن قرية أبراج الربيع بجوار المدينة الصناعية، وفي شرق كفر الشيخ، سيتم قطع الكهرباء عن قرية منشة الشرقية وتوابعها، ومنشة الغربية وتوابعها، ومحطة مياه الشرب.



