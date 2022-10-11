فرع منظمة خريجى الأزهر بالصومال: الجماعات المتطرفة توؤل النصوص الشرعية لخدمة أهدافها

كتب لؤى على

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالصومال محاضرة تحت عنوان "مواجهة ظاهرة التطرف والتشدد" وذلك بمسجد النور بمدينة عدادو وسط الصومال.

حاضر بها خضر محمود جوليد الأزهري – رئيس فرع المنظمة بقرضوا، والذى قال: إن ظاهرة التطرف والتشدد قلبت على الأمة ظهر المجن، مؤكداً أن الدين الإسلامي لا علاقة له بهذه الظواهر المتطرفة ولاتمت إلى الإسلام الحنيف بصلة، والآيات التي يستدل بها المتطرفون يستخدمونها لمآربهم الشخصية الدنيئة، محذرا الشباب من الانضمام إلى صفوف هذه الجماعات المتطرفة،وتزويدهم بالفكر الأزهري الوسطى المعتدل النابذ للعنف والتطرف.

وشارك بالمحاضرة عدد كبير من المشايخ والعلماء، كما تم ترجمة المحاضرة باللغة المحلية الصومالية بغرض زيادة التوضيح لمن لايجيد اللغة العربية.