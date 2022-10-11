غلق 5 محلات وورش غير ملتزمة بمواعيد الغلق بمركز أوسيم

كتبت - مرام محمد

شنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أوسيم، حملة مسائية مكبرة، للتأكد من التزام المحال التجارية والمطاعم بمواعيد الغلق، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية والمطاعم والكافيهات والورش والأعمال الحرفية للتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق وترشيد الكهرباء وتفعيل القانون على غير الملتزمين.

وشهدت الحملة، المرور على المحال التجارية والمقاهي والكافيهات والورش والأعمال الحرفية بالمدينة والوحدات المحلية التابعة، وذلك تحت إشراف فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم.

وأسفرت الحملة عن ضبط وغلق 5 محلات وورش، لعدم الالتزام بمواعيد الغلق، ورفع 32 حالة إشغال تعطل سير الطريق العام، وإيداع المضبوطات بالمخازن، وجاري تحرير المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.