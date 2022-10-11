"عايز توفر فى فاتورتك".. اعرف أفضل الطرق لترشيد استهلاك المياه فى المنزل

كتبت - مرام محمد

وجهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عدة نصائح للمواطنين لترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد وتفادي السلوكيات والممارسات الخاطئة فى التعامل مع المياه، والتي تؤدى بدورها إلى حدوث زيادة في فاتورة الاستهلاك، انطلاقا من أهداف الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه والتقليل من إهدارها.

"اليوم السابع" يوضح في التقرير التالي طرق ترشيد المياه وخفض فاتورة الاستهلاك.

القطع الموفرة توفر قيمة الاستهلاك بفاتورة المياه إلى 60%

تعد القطع الموفرة إحدى آليات ترشيد المياه، حيث يساهم الاعتماد عليها في تقليل كمية المياه المستخدمة وبالتالي توفير قيمة الاستهلاك بفاتورة المياه إلى 60%، وذلك عن طريق خلط كمية معينة من الهواء بالمياه المتدفقة وبإعطاء نفس قوة الضغط دون أن تضعف قوة المياه والذي ينعكس أيضا على كمية المياه المستهلكة.

وتتميز القطع الموفرة بقدرتها على توفير الاستهلاك وتقليل الفاقد، دون التأثير على كمية تدفق المياه، كما أنها تعد أحدث تكنولوجيا لإنتاج ضغط المياه، ومصنوعة بتكنولوجيا وجودة عالمية، ومن مواد وخامات آمنة للصحة "صديقة للبيئة"، مما يكسبها قوة تحمل عالية.

"تنقيط" صنبور المياه يتسبب في إهدار 24 لتر من المياه يوميا

يعد تسريب صنبور المياه "الحنفية"، أحد الأسباب الرئيسية في هدر المياه وزيادة الاستهلاك وارتفاع قيمة فاتورة المياه، حيث أن "تنقيط" وتسريب الصنبور يتسبب في هدر 24 لتر مياه يوميا، وزيادة الاستهلاك والدخول في شرائح أعلى، وبالتالي لابد من فتح الصنبور عند الحاجة فقط، وإغلاقه بإحكام عند الانتهاء من استخدامه، فضلا عن ضرورة عدم فتح صنبور المياه إلى آخره خلال غسيل الوجه والأسنان، وإجراء صيانة دورية لـ"الحنفيات"، والمواسير الخاصة بالماء، والتى تحدث تسربا فى المياه، مما يساهم بدوره فى تقليل فاتورة الاستهلاك الشهرية.

السيفون التالف يتسبب في إهدار 1440 لتر مياه يوميا

يتسبب تلف "السيفون" في إهدار 1440 لتر مياه يوميا، ففي حالة استمرار التسريب، يستمر الموتور في ضخ المياه، ما يزيد من استهلاك الفرد الشهري لـ43 ألف لتر، ودخوله في شريحة أعلى وزيادة قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية، ولذلك من الضروري غلق المحبس فورا عند تسريب "السيفون"، وصيانة التسريب للسيطرة على الاستهلاك والحد من ارتفاع قيمة الفاتورة.

"كل نقطة بتفرق".. الاستفادة من المياه المتبقية من استخداماتنا اليومية

لو تم تجميع كميات المياه التي تتبقى يوميا من استخداماتنا اليومية ونقوم بالتخلص منها، سنحصل من خلالها على كميات كبيرة من المياه، وذلك من خلال الاستفادة من بواقي مياه الشرب في الأكواب، ومياه غسيل الفواكه والخضروات، ومياه سلق البيض، ومياه غسيل الأرز الغنية بالأملاح والمعادن المفيدة للنباتات، بالإضافة إلى الكميات الهائلة من المياه التي نقوم بتخزينها لاستغلالها عند انقطاع المياه، فبدلا من التخلص منها يمكن استغلالها في تعبئة "سيفون المرحاض" أو تنظيف الأرضيات.