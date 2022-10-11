ضبط بيوتى سنتر بطنطا لاستخدامه حقن غير مسجلة بوزارة الصحة

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط بيوتي سنتر شهير بمدينة طنطا، لاستخدامه حقن ميزوثيرابى وكولاجين وعدسات غير مسجلة بوزارة الصحة، وتم التحفظ على 1200 عدسة لاصقه.

كان وكيل وزارة التموين قد شن حملة على البيوتي سنتر رافقه جمال هنيدى مدير إدارة تموين طنطا وياسر مراد مدير الرقابة التموينية ومحمد الشيخ وهيئه الدواء والعلاج الحر بمديرية الصحة، وتم ضبط حقن ميزوثيرابى وبنج مخدر وكولاجين وعدسات لاصقه مجهولة المصدر، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.