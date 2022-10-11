"صحة المنيا" تواصل تنظيم قافلة طبية لأهالي قرية البدرمان بمركز ديرمواس

المنيا-حسن عبد الغفار

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنظيم قافلة طبية علاجية فى قرية البظرمان بمركز ديرمواس على مدار يومين متتاليين والتى بدأت أمس الاثنين 10 أكتوبر الجارى، وذلك فى إطار الاهتمام بمواطنى المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.



وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق المحافظة.