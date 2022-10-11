صاحب مخزن غير مرخص يعترف بالاتجار بالسلع الغذائية بالسوق السوداء في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف صاحب مخزن، تم ضبطه لحيازته كمية من السلع في الجيزة، أنه حجب المضبوطات عن البيع تمهيدا لبيعها بأسعار السوق السوداء، والاستفادة من فارق الأسعار، لتحقيق مكاسب مادية بالمخالفة للقانون.

أضاف المتهم أن المخزن الذي يملكه، ويستخدمه في تخزين السلع الغذائية غير مرخص، ولا يتوافر به الاشتراطات الخاصة بالترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، والتحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تفيد إدارة أحد الأشخاص مخزنا للسلع الغذائية، وبيعها بالسوق السوداء.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبط بحوزته (17 طن "أرز أبيض – زيت طعام – سكر حر" – 8160 لتر "زيت طعام") تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وتحررمحضربالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.