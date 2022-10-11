"شينخوا" الصينية تبرز إطلاق مصر حملات ترويجية لجذب السياحة خلال الشتاء

أ.ش.أ

أبرزت وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء، إعلان مصر إطلاق حملات ترويجية لمقاصدها السياحية خلال الموسم السياحى الشتوى "2022-2023" فى عدد من الدول؛ لزيادة أعداد السياح الوافدين إليها.

وذكرت الوكالة الصينية -فى تقرير- أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى أطلقت هذا الأسبوع ولمدة 6 أسابيع حملة جديدة للترويج للمقصد السياحى المصرى بعدد من الدول المستهدفة من بينها فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، فى إطار حرص وزارة السياحة على جذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة من هذه الأسواق، لاسيما خلال الموسم السياحى الشتوي.

ونقلت الوكالة الصينية عن الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى عمرو القاضى قوله أن "هذه الحملة تستهدف الترويج لسياحة الإقامة الطويلة خلال الشتاء والاستفادة من ارتفاع تكلفة الطاقة فى دول أوروبا خلال الفترة القادمة، كما تستهدف الحملة الجديدة السياح الراغبين فى العمل عن بعد".

كما أبرزت "شينخوا" إطلاق وزارة السياحة والآثار حملة إعلانية للترويج للمقصد السياحى المصرى خلال مباريات الدورى الإنجليزى لكرة القدم، والتى بدأت خلال مباراة فريقى توتنهام وبرايتون، التى أُقيمت فى استاد برايتون، وسوف تستمر الحملة حتى 13 نوفمبر القادم، حيث تتضمن الحملة الترويج لمصر داخل الملاعب من خلال وضع إعلانات عن المقومات والمقاصد السياحية المصرية المختلفة على اللوحات الموجودة بالاستادات التى تجرى فيها المباريات، بالإضافة إلى بث هذه الحملة على القنوات الرياضية المتخصصة والمشهورة بالمملكة المتحدة مثل قناتى "سكاى سبورتس" و"بى تى سبورتس".

واعتبر الخبير السياحى الدكتور وليد البطوطي- فى تصريحات لوكالة أنباء "شينخوا"- أن إطلاق حملات ترويجية للمقاصد السياحية المصرية أمر مهم وإيجابى جدا للسياحة المصرية، مؤكدا ضرورة الاستمرار فى هذه الحملات بل والعمل على زيادة حجم هذه الحملات الترويجية بشكل أكبر، لأن مصر كمقصد سياحى من المقاصد التى سيكون عليها ضغط كبير خلال الفترة المقبلة.

وأشاد البطوطى باستهداف وزارة السياحة والآثار خلال حملاتها الترويجية سياحة الإقامة الطويلة خلال الشتاء، والاستفادة من ارتفاع تكلفة الطاقة فى دول أوروبا خلال الفترة القادمة، مضيفا أن استغلال الأحداث فى أوروبا فكرة رائعة لابد من دعمها خاصة أن مصر من الدول الجاذبة للأوروبيين.