شركة أمريكية تكشف طراز جديد لمسيرات "النسر الرمادى" المخصصة للجبهات المتعددة

أ.ش.أ

كشفت مؤسسة "جنرال أتوميكس" لنظم الطيران GA-ASI)) عن طراز جديد من مسيّراتها الرائدة والشهيرة المعروفة باسم "النسر الرمادي "Gray Eagl، الذي صممته خصيصاً لتنفيذ مهام متعددة في بيئات وجبهات متنوعة مع زيادة قدراتها على التكيف والمواءمة.

وقالت مجلة "جينز" العسكرية إن الطراز الجديد، الذي كُشف النقاب عنه على هامش المؤتمر السنوي لـ"رابطة جيش الولايات المتحدة" AUSA، المنعقد حالياً في العاصمة الأمريكية واشنطن دى سى، أُطلق عليه 25M Gray Eagle (GE-25)، ونقلت عن مسؤولين بالشركة قولهم إن النوع الجديد من الطائرات بدون طيار "النسر الرمادي"، صُمم ليصبح من المسيّرات عالية الحداثة القادرة على التكيف السريع لمواجهة هذا الكم الهائل من التهديدات الراهنة والمستقبلية.

وتعقد "رابطة جيش الولايات المتحدة" AUSA مؤتمرها ومعرضها السنوى هذا العام وسط إقبال ملحوظ من الشركات الدفاعية والتكنولوجية العالمية حيث شارك فيه أكثر من 650 شركة عارضة، وبلغ عدد المشاركين أكثر من 33 ألفاً من 80 دولة، جرى خلال يومى الانعقاد أمس واليوم نحو 150 جلسة نقاش على هامش المؤتمر والمعرض، ومن المقرر أن يختتم فعالياته غدا الأربعاء.

وقال بيان "جنرال أتوميكس" إن قابلية الطراز العالية على التكيف تتبع من تكامل "نسق الأنظمة المفتوحة القابلة للتعديل" MOSA، والمصمم بصفة خاصة للطراز الجديد بدءاً من العتاد الحربي وصولاً إلى المحطات الأرضية الملحقة به.

وفى ضوء تلك الخصائص، فإن طراز "جى إى- 25 إم"، سيكون الأول من نوعه بين طرازات مسيّرات "النسر الرمادي"، الذي تم تصميم أنظمته الملاحية وعتاده الحربي لدعم عمليات الجبهات المتعددة MOD للجيش الأمريكي.

من جانبه، قال نائب رئيس الشركة لبرامج التسليح، دون كاتيل، إن قدرات التكيف والتعديل سواء بالنسبة للعتاد أو النظم البرمجية المصاحبة للطراز الجديد "ستسهم فى تقليص الوقت اللازم من "الرصد- إلى- الإطلاق"، فضلاً عن أنها ستقلل بشكل فوري من متطلبات الموجات الترددية لربط البيانات والعمل في بيئة تنافسية، وهو ما يزيد من مدى المسيرة وسرعة استجابتها."