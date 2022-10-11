رئيس جامعة بنى سويف: بناء أول صوبة زراعية بمعهد النباتات الطبية والعطرية

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، البدء في بناء و تأسيس أول صوبة زراعية بمعهد النباتات الطبية والعطرية بالتعاون مع مجموعة الكومي جروب للاستثمار والتنمية المستدامة طبقا لبروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك في إطار خدمة العملية البحثية للطلاب، وتنفيذا لسياسة الجمهورية الجديدة واستراتيجية مصر لتأمين الغذاء في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال تنفيذ مشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية والذي يعد ثاني أكبر مشروع في العالم.

وأوضح الدكتور منصور أن بروتوكول التعاون بين الجانبين يأتي في إطار الاهتمام بدعم معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية، وإهداء الجامعة صوبات زراعية حديثة ومجهزة بكافة الإمكانات والنباتات الطبية ذات الطبيعة الطبية والعطرية اللازمة للعملية البحثية بالمعهد بما يخدم أبحاث واستثمارات الطرفين في مجال النباتات الطبية والعطرية، من خلال تقديم كل ما يلزم من المعلومات والدراسات والأبحاث في هذا المجال.

وأشار الدكتور ممتاز حجاب عميد معهد النباتات الطبية والعطرية، إلى موافقة مجلس الجامعة على إنشاء الصوبة الزراعية، في جلسته الـ207، موضحا أن الصوبة الزراعية تعد من المشروعات العملاقة لإنتاج الخضر والفاكهة التي تلبى احتياجات التصدير من منتجات هذه الصوب، وتتميز بالجودة وقلة استهلاكها لمياه الري، وقلة الفاقد من منتجاتها، مؤكدًا أن مشروع الصوب الزراعية يسهم فى إنتاج التقاوى الزراعية، والحد من الاستيراد.