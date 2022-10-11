اليوم السابع
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رئيس جامعة القاهرة يعلن استحداث برامجا دراسية للتأهيل لسوق العمل

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 09:29 ص
رئيس جامعة القاهرة يعلن استحداث برامجا دراسية للتأهيل لسوق العمل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عن  استحداث عدد من البرامج الدراسية وتعديل اللوائح بمختلف كليات الجامعة سواء بالمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس والليسانس) أو مرحلة الدراسات العليا.
 
يأتى ذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة 2021 - 2025، وتحقيق متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي، وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية.
 
وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه تم استحداث 17 برنامجا أكاديميا في 11 كلية ضمن المرحلة الأولى بالمقر الجديد لجامعة القاهرة الأهلية المُقرر إنشاؤها بمدينة الأقصر، بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء برنامج البكالوريوس في علوم وتكنولوجيا البيئة بكلية العلوم.
 
وأضاف الدكتور الخشت أنه فى ضوء قرارات مجلس الجامعة تقرر إنشاء عدة دبلومات وبرامج ماجستير بكلية الآداب بنظام الساعات المعتمدة، وهما الدبلوم المهني في إدارة مشروعات التحول الرقمي بقسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات "نظام التعليم المدمج"، وكل من الدبلوم المهني في الترجمة التخصصية، ودبلوم الترجمة التخصصية "برنامج بيئي تخصصي" في إدارة الأعمال باللغة الفرنسية، وبرنامج الماجستير في الترجمة التخصصية باللغة الفرنسية بقسم اللغة الفرنسية وآدابها.
 
كما تم استحداث دبلومات وبرامج ماجستير بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وهي الدبلوم المهني البيئي في إدارة وتنمية الموارد المالية للمؤسسات بين قسمي الاقتصاد والإدارة، وبرنامج الماجستير الأكاديمي في الحوكمة ومكافحة الفساد بين قسمي الإدارة العامة بالكلية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة.
 

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