وأضاف رئيس الهيئة، التابعة لوزارة الإسكان، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - أن تحديث خريطة التنمية العمرانية هو مشروع قومي يأتي في إطار ما تقوم به الدولة وجهودها نحو توسيع الرقعة المعمورة وتأهيلها بما يتناسب مع متطلبات المواطن المصري، والعمل على تحمل الكثافة السكانية في مجتمعات عمرانية حضارية مخططة، الأمر الذي يتولد منه إتاحة فرص عمل واستثمار كبيرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير حياة كريمة للمصريين.

وأوضح أن مصر حاليا مقسمة إقليميا إلى 7 أقاليم، وتم تحديث مخططاتها، حيث تم الانتهاء من تحديث دراسة إقليم شمال الصعيد (الذي يشمل محافظات المنيا وبني سويف والفيوم) ويجري حاليا التحضير للعرض على المحافظين الثلاثة، لاعتمادها والبدء فى تنفيذها بحسب الوقت المناسب لكل محافظة ووفقا لأولوياتها، حيث تبلغ تكلفة تحديث الدراسة الواحدة حوالي مليون جنيه، ويتم الاستعانة بالمصريين فقط من خبراء الهيئة العامة للتخطيط العمراني لإعداد مثل هذه الخرائط أو تحديثها.

وأشار إلى الانتهاء من دراسة المخطط الاستراتيجي لمحافظة الوادى الجديد وتم عرضها والموافقة عليها من جانب المحافظ وفى انتظار العرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس الوزراء المزمع انعقاده قريبا.

وتابع المهندس علاء عبد الفتاح أنه يجري حاليا الانتهاء من إعداد خريطة معلوماتية متكاملة لشبكات البنية الأساسية ومحطات المرافق على مستوى محافظات الفيوم والقليوبية والإسماعيلية وعرضها على المحافظين الثلاثة وهو يعد مشروعا قوميا هاما.

وأفاد بأن الهيئة العامة للتخطيط العمراني تلقت طلبا مشتركا بين محافظتي بنى سويف والمنيا لتخطيط قطعة أرض شاسعة تبلغ مساحتها 22 ألف فدان، ويجري حاليا التخطيط لها لمشروعات تخدم التنمية الزراعية لتعظيم الاستفادة من طبيعة الأرض.