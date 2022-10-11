دورات فى لغة الإشارة لموظفى الهيئات الخدمية بالبحر الأحمر.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهد اللواء أحمد عبد العزيز مرزوق، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر اليوم الثلاثاء، بدء فعاليات الدورة التدريبية على "لغة الإشارة"، لتيسير التعامل مع الصم وضعاف السمع، والتي تنظمها وحدة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

انطلقت اليوم تحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، فعاليات الدورة التدريبية بحضور رايدة نسيم مدير وحدة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة، ورضوي فوزي، مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية والأستاذة رشا الخولي مدربة تربية خاصة .

وتستهدف الدورة تأهيل وتدريب عدد من العاملين والموظفين في جميع المصالح الحكومية والمرافق العامة والخدمية والجامعية، على طرق وأساليب التعامل مع فئة الصم وضعاف السمع، وذلك لتسهيل خدمتهم اعمالاً لمبادئ حقوق الانسان بإعتبارهم أحد فئات المجتمع المستفيدين من الخدمات الحكومية المقدمة والاعتماد على لغة الإشارة كركيزة أساسية فى الهيئات والجهات التى تتعامل مع الجمهور بصورة مباشرة،

وفي كلمته في افتتاح الدورة التدريبية، نقل السكرتير العام المساعد تحيات المحافظ للمشاركين في الدورة والقائمين على تنفيذها، مشيراً إلى توجيهات المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء البحر الأحمر من ذوي الهمم .

وقال السكرتير المساعد أن الخطة التي تتبناها المحافظة لتقديم الرعاية المطلوبة والاهتمام بذوي الإعاقة، تتمثل في العديد من الخطوات والإجراءات العملية ، من مبادرات وأنشطة لتمكينهم، والعمل على دمجهم مجتمعياً وتعليمياً واقتصادياً.

وأضاف مرزوق أن إلمام موظفي الإدارات الخدمية بلغة الاشارة أصبح من المتطلبات الضرورية، خاصة في ظل التحول إلى منظومة الخدمات التي تعتمد على الشباك الواحد ، لافتاً إلى أن تواجد موظفين قادرين على تفسير وفهم تلك الفئات يساهم بشكل كبير في الارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية، باعتباره الهدف الرئيسي لكافة مؤسسات الدولة.

ومن جانبها أوضحت مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة أن الدورة بدأت اليوم وتستمر على مدار 6 أيام، مقسمة علي أسبوعين، ويشارك فيها عدد من العاملين بإدارة خدمة المواطنين، وموظفى المراكز التكنولوجية.