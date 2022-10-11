اليوم السابع
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أكرم القصاص
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خبير سياحى: مصر ستصبح المقصد السياحى الأول لمعظم دول أوروبا والعالم

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 11:25 م
خبير سياحى: مصر ستصبح المقصد السياحى الأول لمعظم دول أوروبا والعالم محمد كارم خلال المداخلة
الأمير نصرى

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قال محمد كارم الخبير السياحى: رأينا خلال الفترة الماضية جهود كبيرة مبذولة من جهات كثيرة بالدولة المصرية للنهوض بالقطاع السياحى، موضحا أن مصر عادت للأجندة السياحية العالمية خلال الفترة الماضية وخاصة بعد أزمة كورونا.
 
وأضاف محمد كارم خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن الموسم الشتوى السياحى هذا العام سيكون مختلف، لأن معظم دول أوروبا ومعظم دول العالم ستصبح مصر المقصد السياحى الأول لها كسياحة ثقافية أو سياحة شاطئية، مشيرا إلى أن هذه مجهودات الدولة ووضع مصر فى وضعها الطبيعى والسياحى.
 
وأكد انه خلال شهر من اليوم سيتم عقد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ وهو أكبر دليل على الإستقرار السياحى، وبإذن الله سيكون المقصد السياحى لمصر، موضحا أن اهتمام الوكالات الدولية الجهود المصرية يعكس أننا كنا نعتمد على مقاصد سياحية، ولكن حاليا نعتمد على أسواق سياحية جديدة.
 

خبير سياحى

مصر

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سياحة ثقافية

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