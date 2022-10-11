خبير بيئى: العالم بيخسر 2.6 تريليون دولار من قيمة المخلفات

كتبت منال العيسوي

قال الدكتور أحمد كامل حجازى استاذ البيئة التطبيقية وصون التنوع الاحياءى ، أنه ظهرت مبادرات عديدة للتشجيع على الامن الغذائي المحلي ضد الوجبات السريعة، وتقليل الفاقد الغذائي، وعلينا الحفاظ على التنوع بالوجبات، والاهتمام بمبادرة توطين وصناعة الطعام، وتطوير الطعام ووضع به الوجبات الصحية، ومخلفات الطعام تعمل انبعاثات غاز الميثان ، وتلت الطعام يفقد بما يعادل 1.6 مليار طن سنويا وبحلول عام 2025 سيصل إلى 2 مليار طن سنويا، فالعالم بيخسر 2.6 تريليون دولار من قيمة المخلفات منهم 1 تريليون من مخلفات الطعام المفقود.

وقال الخبير البيئى أحمد كامل خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الدولى للادارة الذكية للمخلفات تحت شعار الإسراع لوقف هدر وفقد الطعام من أجل مستقبل صافى الانبعاث الصغرى"، برئاسة الدكتورة منى فؤاد، وتحت رعاية وزارة البيئة، والزراعة والتموين وشيخ الأزهر، المنعقد اليوم الفقد الغذائي نشأ من شبكة دولية للاعلان للتقليل من المخلفات المنزلية بنسبة 15٪؜ مقارنة بنسبة 2015 والتقليل من رمي المخلفات في مقالب الكمامة المكشوفة التقليل من الفقد الغذائي بترشيد الاستهلاك.

تبسيط، من مرحلة الزراعة لإنتاج الغذاء مرورا بالتصنيع، و تاثير إهدار الطعام على المجتمع، وخاصة مع بعض المنتجات تستهلك ماء كثير مثل القمح يستهلك مياه كثيرة.