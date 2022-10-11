حياة كريمة تنظم ندوة بجامعة قناة السويس لتعزيز العمل التطوعى للشباب

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مؤسسة حياة كريمة محاضرة عن نشاطها وجهود متطوعيها بمحافظة الإسماعيلية وذلك بجامعة قناة السويس.

استعرض الدكتور محمد أنور ترك، منسق عام المبادرة بمحافظة الإسماعيلية ما تم إنجازه على أرض الواقع، خاصة وأن محافظة الإسماعيلية ضمن محافظات المرحلة الأولى بالمبادرة باعتبارها محافظة ذات طابع ريفي فيما حرص الآلاف من الطلبة والطالبات على حضور المحاضرة التي استعرضت أهم إنجازات المبادرة بمحافظة الاسماعيلية ، لاسيما قرى القطاع الريفى.

واستثمر متطوعو المبادرة الحضور الشبابي الكثيف ووزعوا على الطلبة والطالبات استمارات عضوية للمشاركة التطوعية بمبادرة حياة كريمة ليتحولوا من مجرد معجبين بالفكرة لمشاركين فاعلين فيها.

وأكد الدكتور محمد ترك منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية أن الندوة تأتى في إطار سلسلة من الندوات التوعوية التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة داخل الجامعات بكافة محافظات الجمهورية لنشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدى شباب الجامعات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موجهًا رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار المبادرة التي أطلقها أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث وترس محرك في عجلة التنمية المستدامة.