حبس شاب ألقى "ماء نار" على وجه فتاة وجدتها لرفضها خطبته بالقليوبية

قررت جهات التحقيق بمركز قليوب بمحافظة القليوبية، حبس شاب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بسكب "مياه نار" على وجه فتاة وجدتها لرفضهما خطبته من الفتاة، وجرى نقل المصابتين للمستشفى لاتخاذ اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، كما طلبت النيابة الاستعلام عن حالة المصابتين.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة قليوب، بورود إخطار من مستشفى قليوب يفيد باستقبال فتاة تدعى "ا. م" مصابة بحروق بالوجه، وبصحبتها جدتها مصابة أيضا بعدة حروق إثر سكب مياه نار عليهما.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب تقدم لخطبة المجني عليها ولرفضها تلك الخطوبة، قرر الانتقام منها بالتربص لها أمام مسكنها، وسكب مياه نار عليها مما أصابها هي وجدتها، وجرى نقل المصابين للمستشفى لاتخاذ اللازم.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية القبض على المتهم، والذى اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بحبسه.