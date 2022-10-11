جنازة مهيبة فى الهند لتمساحة "نباتية" ماتت بعمر 80 سنة.. صور

وكالات

شارك المئات فى الهند أمس الاثنين بجنازة مهيبة، أقيمت لتمساحة "نباتية" يعتقد عدد كبير من سكان ولاية كيرالا الواقعة بأقصى الجنوب الغربي الهندي، أنها كانت "مقدسة" طوال حياتها التي امتدت 80 سنة، وفي معظمها كانت التمساحة بابيا من أتباع نظام غذائي نباتي في بحيرة قرب معبد هندوسي بجنوب الولاية، وذلك وفقًا لما نشره موقع "العربية".

ونقلت الوكالات عن سكرتير المعبد، راماشاندران بهات، أن بعض الأهالي وجدوها طافية فجر أمس على مياه البحيرة بلا حياة "بعد أن توقفت عن الطعام لعدد من الأيام".

أما عن المعبد، فذكر السكرتير أن تاريخه يمتد إلى 3000 عام مضت، وهو مكرس للإله الهندوسي Vishnu المحمي منذ قرون من تمساح "مقدس" وحيد دائما، وأن آخر تمساح سبق "بابيا" إلى حماية المعبد "قتله الجيش البريطاني في 1940 بالرصاص، وبعده ظهرت "بابيا" في البحيرة.. لا يمكننا أن نقول من أين أتت، لكن البحيرة متصلة بكهوف تحتها"، وفق تعبيره.

واعتبروا "بابيا" مقدسة، لأنها لم تهاجم أبدا حيوانا آخر أو أي إنسان، بما في ذلك أطفال يأتي بهم ذووهم إلى حافة البحيرة "للمسها والحصول على بركاتها" وأمس تم تزيين جثة "بابيا" المتقشرة بالورود المباركة قبل أن يتم حملها عبر حشد المعزين على سرير من أوراق جوز الهند، ثم دفنها بمجمع المعبد، في مشهد حزين.



