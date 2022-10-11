"تموين الإسكندرية": ضبط سيارة بها 54 اسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء

وتمكنت إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية بالاشتراك مع إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة، من ضبط سيارة نقل محملة بـ54 اسطوانة بوتاجاز حجم كبير زنة الاسطوانة 25 كجم حجم تجارى تابعة لأحد المستودعات دون دخولها المستودع وإثباتها فى سجل 21 بترول الخاص بالمستودع، وذلك لتصرفه فى حصة المستودع المدعمة من قبل الدولة لبيعها فى السوق السوداء.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.