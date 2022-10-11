تعرف على جهود مباحث التموين لضبط الأسواق ومحاربة تجار السوق السوداء

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (18) قضية بمضبوطات بلغت (113٫745 طن "أرز شعير")، كان أبرزها الآتى :

ضبط (المدير المسئول عن مضرب أرز "بدون ترخيص" – بمحافظة البحيرة) لتخزينه كمية قدرها (17,94 طن "أرز شعير") محظور تداولها بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (قائد سيارة) حال سيرها بمحافظة كفرالشيخ والمحملة بكمية قدرها (13,64 طن "أرز شعير") محظور تداولها بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (5) قضايا بمضبوطات بلغت (101 قطعة "9 قطعة صوتية – 33 قطعة ضوئية – 49 قطعة ملصق").

ضبط (7,87 طن "لحوم مُجمدة – مقطعات لحوم – رومى مُجمد") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

ضبط (6,75 طن "كبدة مُجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

ضبط (380000 قرص أدوية مختلفة الأنواع ومكملات غذائية مهربة جمركيًا) بدون مستندات مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الأدمى وتشكل خطر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" تابع لإحدى الصيدليات) بمحافظة الجيزة.

ضبط (19,82 طن "صابون سائل – زيت طعام سابق الإستخدام") معبأة داخل براميل بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركيًا "مجهولة المصدر"، عن ضبط (34) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (10577 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).

ضبط (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المعسل "بدون ترخيص" – بمحافظة القليوبية) وبحوزته كمية قدرها (3,940 طن "تبغ خام" مستلزمات إنتاج) بدون مستندات مجهولة المصدر (2975 عبوة معسل" منتج نهائى") بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية وغير مسددة الرسوم الضريبية المستحقة – (150 كيلو جرام "مستلزمات سجائر"). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.