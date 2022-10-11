تعرف على تفاصيل القوافل العلاجية المجانية بالدقهلية خلال شهر أكتوبر

الدقهليه شريف الديب

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن استكمال عمل القافلة العلاجية بالمحافظة اليوم، بقرية المحمدية التابعة لمركز ميت غمر، والتى بدأت امس، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة موضحاً أن القافلة تضم مختلف التخصصات الطبية وأن الكشف والعلاج خلالها مجانا.



وأشار مكين إلى أنه تم وضع خطة تتضمن إطلاق 6 قوافل طبية تستمر لمدة يومين فى مناطق بلقاس، وميت غمر، وجمصة، مؤكداً أن اختيار مكان انعقاد القوافل العلاجية يخضع لمعايير أهمها أن تكون من الأماكن الأكثر احتياجا والأبعد عن المستشفيات الحكومية العامة.

ومن المقرر أن يتم تنظيم قافلة علاجية أخرى، وذلك بقرية جاليا الأولى التابعة لمركز بلقاس يومى 14، 15 أكتوبر، وقافلة أخرى بقرية قالبشو فى بلقاس يومى 17، 18 أكتوبر، وقافلة أخرى بقرية السبخاوية التابعة لمركز بجمصة يومى 24، 25 أكتوبر، وقرية بصار التابعة لمركز ببلقاس يومى 28، 29 أكتوبر.