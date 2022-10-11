ترامب يتهم بوش الأب بإخفاء وثائق رئاسية بمطعم صينى.. ونجل الأخير: ما مشكلتك

كتبت: نهال أبو السعود

وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اتهاما لسلفه جورج اتش بوش خلال كلمة له في تجمع للجمهوريين بولاية اريزونا، بالاحتفاظ بوثائق سرية اخذوها من البيت الأبيض خلال فترة رئاستهم، وفقا لصحيفة بيزنس انسايدر.

قال ترامب إن العديد من الرؤساء الآخرين قاموا بتخزين ملايين الصفحات من الوثائق في المستودعات ، "بعضها بدون أبواب أمامية تعمل بشكل جيد".

وقال ترامب: "الرئيس السابق جورج إتش. بوش أخذ الملايين والملايين من الوثائق إلى صالة بولينج سابقة تم تجميعها مع ما كان آنذاك مطعمًا صينيًا قديمًا" وأشار ترامب الى ان المكان الذي اخفي فيه بوش الوثائق كما ادعى لم يكن امنا، وقال بسخرية: "قاموا بتجميعها معًا وكان الباب الأمامي مكسورًا ونوافذ مكسورة. بخلاف ذلك كان آمنًا تمامًا"

كما تساءل ترامب عن سبب عدم محاكمة بوش الذي توفي في أحد مستشفيات هيوستن متأثرا بإصابته عام 2018 بعد وفاة زوجته باربرا قبل ذلك بأشهر.

كان خطابه في ولاية أريزونا مطابقًا تقريبًا للخطاب الذي ألقاه في نيفادا يوم السبت أثناء حملته الانتخابية للمرشحين الجمهوريين جو لومباردو وآدم لاكسالت.

وأثار التعليق ردًا على تويتر من جيب بوش ، نجل بوش ، الذي رد على مقطع لترامب. وكتب على تويتر: "أنا في حيرة من أمري". "استمتع والدي بوجبة صينية جيدة وتحدي صيني تقليدي ..ما المشكلة معك؟"

يذكر ان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يخضع للتحقيق بسبب احتفاظه بوثائق حكومية في منزله في مارالاجو والتي صادرها عملاء فيدراليون في أغسطس، ووجدت وزارة العدل 48 وثيقة تم تصنيفها على أنها مصنفة في منزل ترامب وتعتقد أنها قد تحتفظ بالمزيد.

قال مايكل كوهين ، المحامي السابق لترامب ، مؤخرًا إن الرئيس السابق احتفظ بالوثائق لمصلحته الشخصية.