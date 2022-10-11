تحرير 13 محضرا فى حملات تموينية لضبط الأسواق وردع المخالفين بسفاجا.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

أكد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، علي تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحالّ والثلاجات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري لضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية واتخاذ كافة الإجراءات الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف رئيس مدينة سفاجا، أن إدارة التموين والتجارة الداخلية بسفاجا وبالتنسيق مع مفتش التغذية بالإدارة الصحية، شنت عدد من الحملات التموينية المكثفة على المخابز والأسواق.

أسفرت عن تحرير محضري إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومحضر عجز واحد جوال دقيق زنة 50 كيلو ومحضر عجز 2 جوال دقيق زنه 50 كيلو ومحضر عدم وجود قائمة تشغيل، فضلا عن تحرير 6 محاضر عدم حمل شهادة صحية ومحضر نقص وزن ومحضر تصرف في واحد جوال دقيق زنه 50 كيلو.

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ووجه رئيس المدينة، باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا، تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.