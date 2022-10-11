اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 07:52 م
أكرم القصاص
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تجديد اعتماد شهادة TSM لمحطة معالجة الجزيرة بالدقهلية

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 06:59 م
تجديد اعتماد شهادة TSM لمحطة معالجة الجزيرة بالدقهلية محطة مياه -أرشيفية
فريق المحافظات

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أعلن المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM لمحطة معالجة صرف صحي الجزيرة للمرة الثالثة بدون ملاحظات، والتى تعمل بطاقة 2000 م3/يوم، بقيادة أحمد جمال الدين، مدير المحطة.
 
وأكد نصر، أنه قد تمت مراجعة المحطة والتفتيش عليها، ومراقبة العنابر للتأكد من سلامة الإجراءات وكفاءتها، مؤكدًا أن حصول المحطة على شهادة TSM، يأتي ضمن خطة تطوير الأداء بالشركة، في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتنفيذا لخطة عمل قطاع التشغيل والصيانة بالشركة لعام 2023/2022.
 
وأشار إلى أن هناك متابعة مستمرة من المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بشأن رفع كفاءة المحطات وحصولها على شهادة الإدارة الفنية المستدامة، لاستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
وأوضح أن الشركة لديها الآن 32 محطة حاصلة على شهادة الاعتماد الدولية TSM، نصيب محطات الصرف الصحي المعتمدة منها 23 محطة معالجة صرف صحي، بالإضافة إلى 9 محطات مياه شرب.
 
ويذكر أن شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، هي إحدى الشهادات الدولية التي تعكس كفاءة تشغيل المحطات والشبكات، وتضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب، وتضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة، من أجل تقديم خدمة أفضل مطابقة لمواصفات وزارة الصحة لتلبية احتياجات المواطنين.

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