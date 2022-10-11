تأجيل قضية فئران تجارب قنا لجلسة 25 أكتوبر

تعود أحداث القضية إلى شهر ديسمبر من عام 2020 عندما تلقت جهات التحقيق بقنا بلاغا من هاجر محمد بربري، مقيمة بمركز دشنا، المعيدة بكلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي، تتهم فيه زميلها أرميا.ن.م، يبلغ من العمر 30 عاما، المعيد بذات القسم، بقتل فئران التجارب الخاصة بتجربتها البحثية بوضع السم ومادة الفورمالين لتعطيل حصولها على الماجيستير.

وعاقبت محكمة جنح قنا، في وقت سابق، المتهم بالسجن 6 أشهر وغرامة 50 جنيها في القضية رقم 5771 لسنة 2022 جنح قنا.