بنك إنجلترا يحذر من خطر على الاستقرار المالى ويعلن قرارات استثنائية

كتبت: نهال أبو السعود

حذر بنك إنجلترا من "مخاطر مادية" على الاستقرار المالى فى المملكة المتحدة حيث قام بخطوة طارئة جديدة لمحاولة تهدئة الأسواق.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، أعلن بنك إنجلترا إنه سيشترى المزيد من السندات الحكومية لمحاولة تثبيت السعر ومنع عمليات بيع قد تعرض بعض صناديق التقاعد لخطر الانهيار كما قام بتدخلات متعددة في الأسواق منذ أن أخافت الميزانية المصغرة للحكومة المستثمرين.

وعد وزير الخزانة البريطاني بتخفيضات ضريبية ضخمة دون أن يوضح كيف سيمولها، وقدم خطته لتحقيق التوازن المالي للحكومة لمدة ثلاثة أسابيع حتى 31 أكتوبر في محاولة لطمأنة الأسواق.

تقوم الحكومة البريطانية بجمع الأموال التي تحتاجها للإنفاق عن طريق بيع السندات للمستثمرين. ومع ذلك ، في أعقاب الميزانية المصغرة لشهر سبتمبر بدأ المستثمرون القلقون يطالبون بمعدلات فائدة أعلى على تلك السندات ، وارتفعت تكاليف الاقتراض الحكومي.

وقالت نائبة رئيس الوزراء تيريز كوفي لبي بي سي إنها "واثقة تمامًا من أن المعاشات التقاعدية آمنة وقالت إن البنك مستقل عن الحكومة ويحاول تحقيق بعض الاستقرار في الأسواق.

وفي شرح لتدخله يوم الثلاثاء ، قال بنك إنجلترا إن السندات الحكومية شهدت "إعادة تسعير كبيرة" منذ بداية الأسبوع وحذر من وجود خطر حدوث تراجع جديد في الأسواق، وقال إنه سيشتري الآن مجموعة واسعة من السندات وكذلك ستواصل شراء السندات كجزء من إجراءات الطوارئ الأصلية التي أطلقتها في 28 سبتمبر.

قالت هيئة الإذاعة البريطانية إنه نادرًا ما يستخدم بنك إنجلترا "خطر مادي على الاستقرار المالي في المملكة المتحدة، في الوقت نفسه تواجه رئيسة الوزراء ليز تراس بالفعل تمردًا محتملاً من نوابها بعد أن رفضت القول ما إذا كانت ستزيد الفوائد تماشيًا مع التضخم في أبريل المقبل، ويعتقد أن زيادة الفوائد بما يتماشى مع الأجور يمكن أن توفر على الحكومة 5 مليارات جنيه إسترلينى.