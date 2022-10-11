بروتوكول تعاون بين كلية علوم الأرض ببنى سويف والهيئة العامة للثروة المعدنية

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف اليوم الثلاثاء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين كلية علوم الأرض بالجامعة والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وذلك في مجال التدريب بحضور الدكتور إبراهيم محمد عبد الجيد عميد الكلية والجيولوجي خالد محسن الششتاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وأوضح الدكتور منصور حسن أن البروتوكول يستهدف بناء القدرات البشرية للطلاب والعاملين بالهيئة لإعداد الكوادر العلمية في مجال علوم الجيوفيزياء والجيولوجيا وعلوم البيئة عن طريق عقد برامج تدريب طويلة المدي وورش عمل بالهيئة والكلية بالإضافة إلى تبادل الدراسات البحثية بين خريج الكلية والهيئة فضلاً عن الاستفادة من الخبراء بالكلية في تنفيذ مشروعات الهيئة.

وتفعيل المشروعات المشتركة بين الكلية والهيئة والتي تصب في خدمة المجتمع ومؤسسات الدولة والمشاريع القومية .

وأشار الدكتور إبراهيم محمد عبد الجيد، إلى تشكيل لجنة عليا مشتركة بين الجانبين بموجب البروتوكول مهمتها الإشراف والمتابعة لكافة بنود البروتوكول والتنسيق بين الأطراف،مشيراُ إلى أن البروتوكول يستهدف أيضاً تبادل المطبوعات والمنشورات والدوريات الثقافية والعلمية ذات الصلة بالأنشطة العلمية المتفق عليها.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة أهدت الدكتور منصور حسن كتيب يحتوي على المعادن الاقتصادية وتوزيع الخامات داخل جمهورية مصر العربية، وكافة الأبحاث والدراسات الخاصة بالهيئة.