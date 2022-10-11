القليوبية إبراهيم سالم

وقع الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد أبو زيد نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى والمنسق العام لبيت العائلة المصرية، والأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وبيت العائلة المصرية، بحضور الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا.

شهد توقيع البروتوكول الدكتور ناصر الجيزاوي نائب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود عراقى المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشيرين شوقى أمين عام الجامعة، وعمداء كليتى التربية النوعية والفنون التطبيقية، والأمناء المساعدين، ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومدير مركز إعداد القادة بالجامعة.

وأعرب الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، عن سعادته بتوقيع البروتوكول الذي بادرت إليه الجامعة إيماناً منها بضرورة توحيد القوى الوطنية، ونشر السلام من خلال سماحة النص، فنحن جميعا نسيج وطن ونعمل معا من أجل وحدة الوطن ورفعته تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية من أجل مستقبل أفضل لمصرنا الغالية.

وأكد رئيس الجامعة، أن البروتوكول يهدف أيضا إلى تأكيد المواطنة والعيش المشترك، وبلورة الخطاب الدينى من أجل مستقبل أفضل بالإضافة إلى استعادة القيم المشتركة والجامعة للحفاظ على الشخصية والهوية المصرية، ورصد واقتراح الوسائل الوقائية للحفاظ على السلام المجتمعي ونبذ العنف والقضاء على التناحر وتقبل الرأي الأخر.

وأشار الدكتور جمال سوسة، إلى أننا فى جامعة بنها نسعى إلى خلق جيل وطني معتز بذاته وفخور بتاريخ بلاده حيث وقعنا فى الشهر الماضى بروتوكول تعاون مع دار الإفتاء المصرية، بحضور فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، وذلك بهدف مزيد من التعاون لخدمة أبنائنا الطلاب، وعقد العديد من الأنشطة والفعاليات والدورات لتنمية المعارف وصقل مهارات الطلاب في الموضوعات والقضايا المشتركة.

من جانبه أكد الأنبا أرميا، على أن بيت العائلة المصرية له وقع عددا من بروتوكولات التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات بهدف العمل على غرس القيم الإنسانية والوطنية بين شباب الجامعة وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن ونشر ثقافة التنوع والمواطنة وإسراء الحوار الوطني والتواصل المباشر المكثف والفعال.

من جانبه قدم الدكتور محمد أبو زيد الأمير، الشكر إلى الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، علي حسن الاستقبال وحرصه علي خلق نوع من التوأمة بين جامعة بنها وبيت العائلة المصرية وإتاحة الفرصة لتوصيل الفكر المعتدل للطلاب من خلال المصادر الموثقة والمعتمدة من أجل استكمال مسيرة التنمية والبناء التي تقودها الدولة المصرية للحفاظ على المصلحة العامة للوطن.

يذكر أن بروتوكول التعاون يتضمن إقامة العديد من الندوات والفعاليات المشتركة المتخصصة في شئون بيت العائلة المصرية من خلال الأنشطة والمعسكرات ‎الصيفية الطلابية في الكليات والمدن الجامعية بجامعة بنها.