اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 07:32 م
أكرم القصاص
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انقطاع الكهرباء عن إقليم بيلجورود جنوبى روسيا نتيجة قصف أوكراني

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 06:44 م
انقطاع الكهرباء عن إقليم بيلجورود جنوبى روسيا نتيجة قصف أوكراني الصراع فى أوكرانيا - أرشيفية
وكالات

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قال حاكم إقليم بيلجورود في جنوب روسيا، فياتشيسلاف جلادكوف، الثلاثاء، إن الكهرباء انقطعت عن أكثر من ألفي شخص، بعدما قصفت أوكرانيا محطة كهرباء فرعية في بلدة شيبيكينو الواقعة على الحدود مع إقليم خاركوف الأوكراني.

وأضاف جلادكوف عبر "تليجرام"، أن عمال الطوارئ يعملون على إعادة التيار الكهربائي، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات.

يأتي ذلك بعد يوم من شن روسيا هجمات صاروخية على مناطق مختلفة في أوكرانيا، ما أسفر عن سقوط 19 شخصاً وإصابة أكثر من 100 وانقطاع الكهرباء فيما وصفته بأنه رد على انفجار دمر جسراً حيوياً بين شبه جزيرة القرم وجنوب روسيا السبت.

 

 


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