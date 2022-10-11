انخفاض صادرات الأزياء الإسبانية لروسيا 84% بعد إغلاق الشركات بسبب حرب أوكرانيا

فاطمة شوقى

شهدت صادرات الأزياء الإسبانية إلى روسيا انخفاضا ملحوظا بسبب حرب أوكرانيا، حيث انخفضت بنسبة 84% مقارنة بالعام الماضى، حسبما قالت مجلة "مودياس" الإسبانية.

وأشارت المجلة الإسبانية إلى أنه بين مارس ويوليو 2022 ، باعت إسبانيا ما قيمته 35.08 مليون يورو من منتجات الأزياء للسوق الروسى، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 84.5٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 ، قبل اندلاع الحرب.

واحتلت روسيا المركز الثالث عشر في ترتيب عملاء الأزياء الإسبان قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحرب فى اوكرانيا أدت إلى قيام العديد من شركات الأزياء بتعليق نشاطها فى السوق الروسية ، وهناك عدة شركات إسبانية شلت نشاطها فى السوق الروسية بعد اندلاع الحرب.

وبدأت صادرات الأزياء الإسبانية إلى روسيا في الانخفاض في نفس الشهر الذي اندلع فيه الصراع، في فبراير ، تقلصت التجارة الخارجية للقطاع مع الدولة بنسبة 14٪ مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وهناك توقعات باستمرار اغلاق الشركات الإسبانية فى روسيا وأوكرانيا أبوابها وهو ما ينذر باستمرار انخفاض الصادرات من الأزياء الإسبانية بسبب الحرب فى أوكرانيا.