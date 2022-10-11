اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 04:33 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

اليوم.. انطلاق القوافل العلاجية لشهر أكتوبر بقرى محافظة البحر الأحمر

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 04:00 ص
اليوم.. انطلاق القوافل العلاجية لشهر أكتوبر بقرى محافظة البحر الأحمر قافلة طبية - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنطلق اليوم الثلاثاء  القوافل العلاجية الشهرية لشهر أكتوبر والتابعة لمبادرة حياه كريمة بقرى البحر الأحمر والتي يبلغ عددها 8 قوافل علاجية، يتم خلالها الكشف وصرف العلاج وعمل الفحوصات والإشاعات اللازمة لأهالى قرى البحر الأحمر المختلفة.

وحصل اليوم السابع، على خريطة القوافل العلاجية خلال الشهر الجارى والتى تبدأ بقرية الحمروين بمدينة القصير اليوم وغدا  11 و12 أكتوبر الجارى، وتنتقل من قرية الحمروين إلى قرية الخير وادلديت التابعتين لمدينة الشلاتين جنوب البحر الأحمر، لقضاء يومى 13 و14 أكتوبر الجارى، حيث يتم إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا على الأهالى.

وتنتقل القوافل العلاجية من قرية الخبر وادلديت بالشلاتين لمدينة حلايب جنوب البحر الأحمر، وتقوم بإجراء الكشف الطبى على الأهالى لمدة يومين هنا 15 و16 أكتوبر الجارى، ومن حلايب إلى قرية ابو رماد يومى 17 و18 أكتوبر.

وتنتقل القوافل العلاجية من حلايب جنوبا إلى مدينة مرسى علم شمالًا، حيث تبدأ بالكشف الطبى على قرى الشيخ الشاذلى، وأبو غصون، لمدة يومين 19 و20 أكتوبر، ثم إلى وحدة طب الأسرة بمرسى علم، يومى و21 و22 أكتوبر.

ومن مدينة مرسى علم إلى سفاجا وتحديدا بقرية أم الحويطات حيث تم الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا على أهالى القرية يومى 23 و24 أكتوبر الجارى، ومنها تنتقل القوافل اخيرا الى وحدة صحة الأمل بمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر وليتم إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا يومى 25 و26 أكتوبر الجارى.


البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

قوافل علاجية

مبادرة حياة كريمة

حلايب وشلاتين



الموضوعات المتعلقة

محافظ البحر الأحمر يعلن تأسيس مدرسة دولية فى الجونة

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 10:41 م

شركة الداو للتنمية تطلق "مهرجان الداو الدولى للفنون" بالغردقة بحضور وزير السياحة والآثار ومحافظ البحر الأحمر و 40 فنانا من مختلف دول العالم وحفل للموسيقار الكبير عمر خيرت.. فيديو وصور

الأحد، 02 أكتوبر 2022 09:59 م

محافظ البحر الأحمر: طورنا ممشى الغردقة في وقت قياسى

السبت، 01 أكتوبر 2022 11:53 م

وزير السياحة والآثار ومحافظ البحر الأحمر يفتتحان الدورة الأولى لمهرجان الداو الدولي للفنون بمدينة الغردقة

السبت، 01 أكتوبر 2022 11:44 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة