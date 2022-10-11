المديريات التعليمية تحدد فئات معفاة من المصروفات الدراسية دون بحث اجتماعى

كتب محمود طه حسين

حددت بعض المديريات التعليم ية فئات طلابية معفاة من المصروفات الدراسية دون عمل بحث اجتماعى، حيث شملت الطلاب المتضمنين لبرنامج الحماية الاجتماعية (تكافل وكرامة) وذلك من خلال تقديم صورة كارت الفيزا بعد الاضطلاع علي أصل الكارت أو أصل الإفادة، وايضاً صورة لبطاقة ولي الأمر المستحق لبرنامج الحماية الاجتماعية (تكافل وكرامة) بعد الاضطلاع علي الأصل (مسئولية التضامن الاجتماعي

كما حددت أيضا فئات معفاة دون بحث اجتماعي بعد تقديم ما يفيد وهم:

- المرأة المعيلة بعد تقديم حكم ولاية تعليمية وسبب ذلك مطلقة - وفاة الأب- غياب الأب- وحكم النفقة.

- الطلاب يتامى الأب.

- أبناء الآباء المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة.

- أبناء الأباء المفرج عنهم من السجون حديثاً.

الفئات المعفاة من المصروفات بشرط عمل بحث اجتماعى

- غير القادرين من خلال ما يفيد أنه غير مؤمن عليه بالتأمينات الاجتماعية وليس لديه أي حيازة زراعية علي أن يتم عمل البحث ثم يتم تجميع تلك الأبحاث في كشف مجمع واعتماده من وحدة التضامن الاجتماعي التابع لها المدرسة من خلال الاخصائي الاجتماعي.

وأوضحت المديريات أنه بالنسبة للمصروفات التي تم سددها قبل تحديث المنظومة الالكترونية، للطالب الذي سدد الرسوم بالبريد وقد تم اعفاءه قبل تحديث منظومة البريد الاليكترونية يتم قبول إيصال السداد مع أخذ أقرار علي ولي الأمر الطالب بأنه في حالة عدم استحقاقه للإعفاء وفقا أي بند من البنود ويتم مطالبته باستكمال سداد المصروفات.