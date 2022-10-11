المجمعة للتأمين الإجبارى: ترخيص 29 ألفا و857 مركبة "زيرو" و8914 سيارة سبتمبر الماضى

كتبت : أمانى سمير

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر سبتمبر 2022 ، حيث أكدت البيانات أن عدد المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها "زيرو" 29857 مركبة، وأكد التقرير إن إجمالي المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية 2414مركبة موديل 2020 و6562مركبه موديل 2021و15088مركبه موديل 2022و5793 مركبه موديل2023.

أضاف التقرير أن عدد السيارات التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 8914 سيارة ملاكى من بينها 114سيارة موديل 2020 و156 سيارة موديل 2021و817 سيارة موديل 2022 و1932 سيارة موديل 2023.

يذكر انه يوجد انهيار ملحوظ في اعداد تراخيص السيارات الملاكى الزيرو ففى شهر اغسطس كانت عدد السيارات 14305 سيارة اما فى تقرير سبتمبر بلغت 8914 سيارة ، كما انه لم يتم ترخيص اى دراجه نارية أجرة فى تقريريوليو، وأخيرا لوحظ للمرة الثالثة خلال عامنا الحالى تفوق تراخيص الدراجات النارية على السيارات الملاكى.