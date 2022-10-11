الكنيسة تخرج دفعة جديدة من معهد إقلاديوس لبيب بالمنيا

كتب: محمد الأحمدى

احتفلت إيبارشية المنيا أمس بتخريج دفعة جديدة معهد إقلاديوس لبيب للغة القبطية، بحضور نيافة الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية، بلغ عدد طلاب الدفعة التي تم تخريجها 67 خريج.

وبدأ الحفل بالكورال القبطى بالإيبارشية، والذي قدم عددًا من الترانيم الروحية باللغة القبطية، ثم أُلقيت بعض الكلمات من الآباء والأساتذة مدرسي المعهد، مع عرض مسرحي لشخصيات مؤثرة في تاريخ اللغة القبطية، ثم عرض إسكتش عن كلمات عامية من أصول قبطية، ثم كلمة باللغة القبطية ألقاها القس منسى القمص منسى مسئول المعهد.

واختتم الحفل بكلمة الأنبا مكاريوس، قدم خلالها التهنئة للخريجين راجيًا لهم دوام الاستمرار في الاهتمام باللغة القبطية وتعليمها، وأعلن نيافته خلال كلمته دعمه الكامل لنشاط اللغة القبطية بالإيبارشية، من خلال عمل لقاءات دورية لمحبي اللغة القبطية وطلبة وخريجي المعهد، وصلاة قداس شهري يتولى خدمته نيافته يُصلى كاملًا باللغة القبطية. إضافة إلى أنشطة متعددة لتفعيل استخدام اللغة.

جدير بالذكر أن معهد أقلاديوس لبيب للغة القبطية بالمنيا يُعتبر أول معهد متخصص في مجال اللغة القبطية، تم تأسيسه عام 2014 حيث تم تخريج سبع دفعات من الدارسين ومحبي اللغة القبطية حتى الآن.