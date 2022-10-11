اليوم السابع
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القضاء لم يدينها حتى الآن.. ممرضة قتلت 7 رضع وحاولت قتل آخرين

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 12:40 م
القضاء لم يدينها حتى الآن.. ممرضة قتلت 7 رضع وحاولت قتل آخرين المحاكمة
كتبت شيماء عبد المنعم

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قدم الادعاء البريطاني أدلة أمام محكمة تقاضي ممرضة متهمة بقتل 7 أطفال رضع ومحاولة قتل 10 آخرين، بينما كانت تعمل في مستشفى، وحسب ما نشر موقع "إكسبرس" البريطانى أن الادعاء قال أثناء المحاكمة التى انعقدت فى مدينة مانشستر إن الممرضة لوسى ليتبى (32 عاما) حقنت الأطفال بـ"الهواء والأنسولين"، بعدما فشلت محاولات سابقة لقتل الأطفال، وتواجه لوسى اتهامات بقتل 7 أطفال ومحاولة قتل 10 آخرين.

 

المحاكمة
المحاكمة

 

وتقول السلطات البريطانية إن الممرضة ارتكبت الجرائم خلال الفترة الواقعة بين يونيو 2015 ويونيو 2016، عندما كانت تعمل في مستشفى حديثى الولادة بمقاطعة تشستر غرب إنجلترا.

 

وأمام الاتهامات الموجهة ضدها، ذكرت لوسي التي كانت ترتدي سترة زرقاء أثناء المحاكمة، أنها ليست مذنبة ولم تعترف بارتكاب الجرائم، وخلال اليوم الأول من محاكمة الممرضة، قال المدعي العام إنه في بعض الأحيان كان الأطفال يُحقنون بحقن "الهواء والأنسولين"، وفي مناسبات أخرى كانت الممرضة تغذي هؤلاء الأطفال الصغار بالأنسولين المخلوط مع الحليب، ولم تكتف الممرضة بقتل الأطفال، وفق الادعاء، بل عملت على تصفح حسابات ذوى الضحايا على موقع "فيس بوك"، بعد وقوع الجرائم.

 

ورغم أنه لم تتم إدانة الممرضة بعد، لكن يبدو أن إدانتها مؤكدة، ولفت المدعي العام أنه رغم تباين أدوات الاعتداء على الأطفال، إلا أن الأمر المشترك هو الحضور المستمر للممرضة المتهمة في المكان، أثناء المناوبة الليلية، وقدم الادعاء لهيئة المحلفين ما بدا أنها أدلة دامغة على إدانة الممرضة عينها، كان من بينها رسم بيانى يظهر جدول حضور الممرضين عندما وقعت الجرائم، وهو ما يدين لوسى.

 

وعلى سبيل المثال، فأول 3 جرائم وقعت في وقت كانت الممرضة المناوبة والوحيدة هي المتهمة في القضية.


ممرضة تقتل أطفال

لوسي ليتبي

ممرضة تقتل 7 أطفال



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