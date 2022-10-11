وأضاف السفير الصيني -خلال المناقشة العامة للجنة الأولى للدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة- أن بعض الدول مدفوعة بعقلية الحرب الباردة حرضت باستمرار على المنافسة والمواجهة بين الدول الكبرى وعززت كتلها العسكرية، وأثارت بشكل متعمد الخلافات وفاقمتها، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، اليوم الثلاثاء.

وأشار إلى أنه يتعين على الدول الكبرى، وخاصة الدول الحائزة للأسلحة النووية، التخلي عن مفاهيم المنافسة الاستراتيجية ومواجهة الكتل، ووقف أي سعي لتحقيق الأمن الحصري أو المطلق، والتوقف عن وضع أمنها الخاص فوق أمن الآخرين.

وأعرب عن أمله أن تستجيب جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية بشكل إيجابي للدعوة المتكررة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والصين، لتبني سياسة عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية.

وشدد على أنه يتعين على الولايات المتحدة وقف تطوير أو نشر أنظمة دفاع صاروخي إقليمية أو عالمية، والامتناع عن نشر صواريخ أرضية متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا، ويجب ألا تكرر ترتيبات المشاركة النووية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأكد أن الصين قد اضطلعت بدور نشط في العملية الدولية للحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار وعملت على دفعها، مشيرا إلى أن الصين تقف على أهبة الاستعداد للتعاون مع الدول الأخرى في تنفيذ مبادرة الأمن العالمي، ودعم النظام الدولي المتعدد الأطراف بقوة، ودفع عملية نزع السلاح الدولي بفعالية، من أجل المساهمة في بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية.