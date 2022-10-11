الصحة اليونانية: 10 إصابات جديدة بفيروس غرب النيل بإجمالي 278 حالة

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أعلنت وزارة الصحة اليونانية، اليوم الثلاثاء، إصابة 10 حالات جديدة بفيروس غرب النيل ليرتفع إجمالي الإصابات على مستوى البلاد منذ بداية العام إلى 278 حالة.



وذكرت وزارة الصحة - في بيان نقلته صحيفة كاثمريني اليونانية - أنه من بين 278 حالة تم الإبلاغ عنها، كان 180 شخصًا في حالة شديدة، حيث أصيب المرضى بأمراض خطيرة مثل التهاب الدماغ والتهاب السحايا والتي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي.



وأضاف البيان أنه كان لدى الـ 98 الآخرين أعراض خفيفة مثل الحمى التي لم تؤثر على الجهاز العصبي المركزي.



وأودى الفيروس، الذي ينتقل عن طريق البعوض، بحياة 26 شخصًا في اليونان منذ بداية العام وكان جميع الضحايا يبلغون من العمر 61 عامًا أو أكثر ويبلغ متوسط ​​عمر الوفيات 85 عامًا.



وفقًا للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، فإن حوالي 80 ٪ من إصابات فيروس غرب النيل لدى البشر لا تظهر عليهم أعراض.