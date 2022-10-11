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"الصحة العالمية" تشيد بالمبادرات الرئاسية المختلفة تحت مظلة "100 مليون صحة"

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 04:30 م
"الصحة العالمية" تشيد بالمبادرات الرئاسية المختلفة تحت مظلة "100 مليون صحة" الرئيس السيسى خلال الاجتماع
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء،  تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.
 
وأعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن تشرفه بلقاء الرئيس، مشيداً بالجهود الوطنية المصرية في مجال الرعاية الصحية، خاصة المبادرات الرئاسية المختلفة تحت مظلة "100 مليون صحة"، والتي ساهمت بشكل لافت في الارتقاء بالخدمات الصحية للمواطنين المصريين، لاسيما من خلال مكافحة الالتهاب الكبدي الفيروسي "سي"، فضلاً عن مختلف المبادرات المتنوعة الأخرى، مثل مبادرة إنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، ومبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية، والمبادرات الخاصة بصحة الأطفال، ومؤكداً اهتمام منظمة الصحة العالمية بتعزيز التعاون مع مصر في هذا الإطار بما يمكن من الاستفادة من التجربة المصرية باعتبارها إحدى التجارب الرائدة على الصعيد الدولي.
 
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السيسي

الرئيس السيسي

متظمة الصحة العالمية

١٠٠ مليون صحة

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