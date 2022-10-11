السجن 3 سنوات لصاحبة مطاعم وكافتيريات لتهربها من دفع الضرائب بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز ابراهيم رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار هشام السعودي السطوحي ، والمستشار عبد المعطي محمد هاشم والمستشار امير مجدي منير ، وسكرتير المحكمة ابرهيم غريب ، بالسجن 3 سنوات غيابيا للمتهمة " ل.ن.و" وغرامة خمسة الاف جنية وسداد المبالغ المستحقة عليها ، لاتهامها بالتهرب الضريبي .

تعود احداث القضية المقيدة ، برقم 18547 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الرمل اول ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط إدارة مكافحة التهرب الضريبي ، بقيام المتهمة بالتهرب من دفع الضرائب المستحقة عليها .

كشفت تحقيقات نيابة التهرب الضريبي، قيام المتهمة " ل.ن.و" صاحبة مطاعم وكافتيريات، بأن قامت ببيع سلعا دون الإقرار عنها بصفتها مسجلة وخاضعة لاحكام قانون الضريبة العامة علي القيمة المضافة ، تهربت من أداء تلك الضريبة استنادا الي ما تضمنه تقرير فحص المأمورية المختصة ، وكذا تقرير اللجنة الداخلية والثابت منه وجود تعاملات للمتهمة لم تقر عنها والتي تستحق عليها ضريبة قيمة مضافة خلال تلك الفترة، بمبلغ 815186 جنية ثماني مائة وخمسة عشر ومائة وسته وثمانون جنيها ، وتم تحرير محضر بالواقعة وبعرضها علي نيابة التهرب الضريبي قررت احالتها الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمة .