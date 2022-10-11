اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 05:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السجن 15 سنة لمتهم بسرقة دراجة نارية بالإكراه من شخص بسوهاج

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 03:55 م
السجن 15 سنة لمتهم بسرقة دراجة نارية بالإكراه من شخص بسوهاج محكمة - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، المتهم "ع.ف" 49 سنة عامل، بالسجن 15 سنة، لاتهامه بسرقة المجنى عليه "ف.م" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز أخميم.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم محمد بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

 

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه أنه أثناء سيره بالدراجة البخارية  خرج عليه المتهم بسلاح أبيض وقام بتهديده واستولى منه على الدراجة البخارية بالإكراه، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.


سوهاج

جنايات سوهاج

سرقة

اخميم

السجن

محكمة جنايات سوهاج

جرائم السرقه بالاكراه

عقوبه السرقه بالاكراه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة