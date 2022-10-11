السجن 15 سنة لمتهم بسرقة دراجة نارية بالإكراه من شخص بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، المتهم "ع.ف" 49 سنة عامل، بالسجن 15 سنة، لاتهامه بسرقة المجنى عليه "ف.م" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم محمد بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه أنه أثناء سيره بالدراجة البخارية خرج عليه المتهم بسلاح أبيض وقام بتهديده واستولى منه على الدراجة البخارية بالإكراه، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.